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Antalya Kumluca'da minibüsün şarampole devrilmesiyle 16 kişi yaralandı

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Antalya'nın Kumluca ilçesinde minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 16 kişi yaralandı. İlk belirlemelere göre sürücü ve minibüsteki 15 yolcu yaralanırken, yaralılar Kumluca ve Finike'deki hastanelere sevk edildi.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 16 kişi yaralandı.

Metin Dikme idaresindeki 38 AKZ 946 plakalı minibüs, Mavikonak Mahallesi Yenicepınar mevkisinde, şarampole devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre sürücü ile minibüste bulunan 15 yolcu yaralandı.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kumluca ve Finike'deki hastanelere sevk edildi.

Kaynak: AA
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