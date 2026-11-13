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Antalya Kumluca'da kaldırımdaki ağaca çarpıp takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

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Antalya Kumluca'da kaldırımdaki ağaca çarpıp takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı
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Antalya'nın Kumluca ilçesinde kaldırımdaki ağaca çarpıp takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı. Kaldırımda yürüyen bir kişi otomobilin altında kalmaktan saniye farkla kurtulurken, kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde kaldırımdaki ağaca çarpıp takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı. Bu sırada kaldırımda yürüyen bir kişi, otomobilin altında kalmaktan son anda kurtulurken, kaza kameraya yansıdı.

Kaza, dün saat 19.00 sıralarında Kumluca'ya bağlı Karşıyaka Mahallesi 50'nci Yıl Caddesi'nde meydana geldi. Finike'den Kumluca yönüne giden Samet S.'nin kontrolünü yitirdiği 54 AGC 906 plakalı otomobil, yolun sol tarafındaki kaldırımda bulunan ağaca çarparak takla attı. Bu sırada kaldırımda yürüyen bir kişi otomobilin altında kalmaktan saniye farkla kurtuldu. Ağacı deviren otomobil ise ters döndü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin müdahale ettiği otomobil sürücüsü Samet S., ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Güvenlik kamerasına yansıyan kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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