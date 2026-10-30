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Antalya Korkuteli'nde yıldırım düşen evde çıkan yangın evi kullanılamaz hale getirdi

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Antalya'nın Korkuteli ilçesi İmrahor Mahallesi'nde saat 02.30 sıralarında yıldırım düşmesi sonucu bir evde yangın çıktı. Abdulkadir Kara ile eşi pencereden atlayarak kurtulurken, itfaiyenin müdahalesiyle söndürülen ev kullanılamaz hale geldi.

ANTALYA'nın Korkuteli ilçesi İmrahor Mahallesi'nde, yıldırım düşmesi sonucu yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi.

Olay saat 02.30 sıralarında meydana geldi. Abdulkadir Kara'ya ait eve yıldırım düşmesi sonucu evde yangın başladı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm evi sardı. Abdulkadir Kara ile eşi pencereden atlayarak evden ayrılırken, mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ve Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibinin alev alev yanan evdeki yangına müdahalesi sonucu alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Yanan ev kullanılamaz hale geldi.

Haber-Kamera: Adem DURMAZ/KORKUTELİ/ANTALYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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