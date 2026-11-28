Antalya Korkuteli'nde bıçaklanan Bekir Deniz öldü, ağabeyi gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Antalya Korkuteli'nde göğsünden bıçaklanan Bekir Deniz (26), sevk edildiği Antalya'daki hastanede öldü. Deniz'in ilk ifadesinde kendisini ağabeyi A.D.'nin yaraladığını öne sürmesi üzerine ağabeyi gözaltına alındı; alacak anlaşmazlığı iddiasıyla soruşturma başlatıldı.
ANTALYA'nın Korkuteli ilçesinde göğsünden bıçaklanmış halde getirildiği hastanede kendisini ağabeyinin yaraladığını söyleyen Bekir Deniz (26), hayatını kaybetti. Deniz'in ağabeyi A.D., polis tarafından gözaltına alındı.
Uzunoluk Mahallesi'ndeki iş yerinde dün gece Bekir Deniz göğsünden bıçaklandı. Korkuteli Devlet Hastanesi'ne götürülen Bekir Deniz, ilk ifadesinde, kendisini ağabeyi A.D.'nin bıçakladığını öne sürdü. Bunun üzerine çalışma başlatan polis, A.D.'yi gözaltına aldı. Bekir Deniz, müdahalenin ardından sevk edildiği Antalya'daki hastanede kurtarılamadı.
Kardeşler arasındaki alacak anlaşmazlığı nedeniyle çıktığı öne sürülen olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.