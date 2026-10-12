Antalya Kepez'de kadını öldüren Talha Torbalı cinsel saldırı, öldürme suçundan tutuklandı

Antalya Kepez'de kadını öldüren Talha Torbalı cinsel saldırı, öldürme suçundan tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Antalya'nın Kepez ilçesinde birlikte yaşadığı kadını boğarak öldürdükten sonra Konya'da polise teslim olan Talha Torbalı, getirildiği Antalya'da adliyeye sevk edildi. Nöbetçi hakimlik, Talha Torbalı'yı kasten öldürme ve cinsel saldırı suçlamasıyla tutukladı.
TUTUKLANDI
Antalya'nın Kepez ilçesinde birlikte yaşadığı Canan Yıldırım'ı boğarak öldürdükten sonra kaçtığı Konya'da polise teslim olan, ardından getirildiği Antalya'da adliyeye sevk edilen Talha Torbalı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından 'kasten öldürme' ve cinsel saldırı' suçlamasıyla tutuklandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı