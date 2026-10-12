Haberler

Antalya Kepez'de kadını öldüren Talha Torbalı cinsel saldırı, öldürme suçundan tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Kepez ilçesinde birlikte yaşadığı kadını boğarak öldürdükten sonra Konya'da polise teslim olan Talha Torbalı, getirildiği Antalya'da adliyeye sevk edildi. Nöbetçi hakimlik, Talha Torbalı'yı kasten öldürme ve cinsel saldırı suçlamasıyla tutukladı.

TUTUKLANDI

Antalya'nın Kepez ilçesinde birlikte yaşadığı Canan Yıldırım'ı boğarak öldürdükten sonra kaçtığı Konya'da polise teslim olan, ardından getirildiği Antalya'da adliyeye sevk edilen Talha Torbalı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından 'kasten öldürme' ve cinsel saldırı' suçlamasıyla tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 5 sitede yayınlandı.
Azerbaycan'da okula alınmayan başörtülü öğrenci: Ayıp olsun size

Ne oldu sana Aliyev? Başörtülü öğrencinin tepkisi büyük ses getirdi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Geliyorlar! İşte Barcelona'nın Galatasaray kadrosu

Geliyorlar! İşte Barcelona'nın Galatasaray kadrosu
Adana'da zihinsel engelli ünlü fenomene öldüresiye darp

Zihinsel engelli ünlü fenomene öldüresiye darp
Resmen açıklandı! Acun Ilıcalı'nın yeni transferi Türkiye'den

Resmen açıklandı! Parayı basıp Türk yıldızı aldı
Küle dönen Togg marka otomobille ilgili detaylar netleşti: 47 bin kilometredeyken...

Küle dönen Togg'la ilgili detaylar netleşti: 47 bin kilometredeyken...
Ne Arda ne de Kenan! İşte Messi'yi kendine hayran bırakan Türk

Ne Arda ne de Kenan! İşte Messi'yi kendine hayran bırakan Türk
Çimenlik alanda şüpheli ölüm! Yanına gidenler ağzını görünce şoke oldu

Çimenlik alanda şüpheli ölüm! Yanına gidenler ağzını görünce şoke oldu
Görüntü bugün Türkiye'de çekildi! Yollar kapandı, araçlar suya gömüldü

Görüntü bugün Türkiye'de çekildi! Yollar kapandı, araçlar suya gömüldü