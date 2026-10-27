Antalya Kepez'de hortumda ölen 4 işçi için adli süreç başlatıldı

Antalya Valisi Hulusi Şahin, Kepez ilçesinde 4 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı hortum olayına ilişkin adli sürecin başlatıldığını bildirdi.

Şahin, gazetecilere, Kepez ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki hortum ve Kumluca ilçesinde 16 kişinin yaralandığı kazayla ilgili açıklamalarda bulundu.

Kepez'in sadece bir bölümünde büyük bir rüzgarın etkili olduğunu ve hortumun yaşandığını belirten Şahin, hortumun hiç beklenmeyen bir yerde dağlık alanda ve kuzeybatı istikametinden güneydoğu istikametine hareket ederek meydana geldiğini kaydetti.

Hortumun birkaç yüz metrede kaybolduğunu ve önüne çıkan her şeyi yıktığını anlatan Şahin, şunları söyledi:

"Maalesef bu yıktıklarından 2 tanesi içinde işçilerin bulunduğu konteynerlerdi. O konteynerlerden birinde kalan 4 işçinin tamamı maalesef vefat etti. Diğer konteynerin içinde kalan işçi ise yaralı olarak kurtuldu. Onun durumu iyi. Gün ağarınca bütün alanı tekrar taradık acaba başka bir durum var mı diye. Şükür ki herhangi bir başka cenazeyle karşılaşmadık. Başka bir yaralı da yok. 9 araç hasar görmüş. Bazı konteyner parçaları birkaç yüz metre ötedeki bizim anaokulumuzun çatısına uçmuş. Yani yüzlerce metreden bahsediyorum. Büyük parçaların ve insanların metrelerce öteye savrulduğu olağanüstü bir doğa olayıyla karşı karşıyayız."

"Sorumlu kişiler sorgulanıyor"

Olayla ilgili adli sürecin de başlatıldığını bildiren Şahin, "Oradaki sorumlu konumda olan inşaatın sahibi, en son müdürü ve diğer sorumlu kişiler Cumhuriyet Başsavcılığının yapmış olduğu soruşturma çerçevesinde sorgulanıyor." dedi.

Vali Şahin, hayatını kaybedenlerin kimliklerinin de belirlendiğini söyledi.

Vefat edenlerden 3'ünün Suriye uyruklu, birinin de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğunu aktaran Şahin, yaralının da Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğunu belirtti.

Yağışların devam edeceği bilgisini paylaşan Şahin, "Sarı uyarı var. Henüz bir olumsuzluk yok, takip ediyoruz. Şehrimizin dün itibarıyla başka noktalarında da küçük çaplı taşkınlar yaşandı. Bunlarla ilgili gerekli tedbirleri aldık." diye konuştu.

Öte yandan, olayda hayatını kaybedenlerin kimlikleri Aycan Kılınç, Muhammed El Omar, İsa Elnevvah ve Muhammed El Zeyn olarak açıklandı.

Kumluca'daki kaza

Vali Şahin, akşam saatlerinde Kumluca'da da minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 16 kişinin yaralandığını hatırlatarak, kazanın yağmur yağmadan önce yaşandığını söyledi.

Trekking (doğa yürüyüşü) yapmak için gelen bir grubun içinde bulunduğu minibüsün savrulması sonucu kazanın yaşandığını aktaran Şahin, "Şükür ağır yaralı yok, iki kişinin kırıkları var, diğerleri hafif, çok önemli bir kazayı hafif atlattık." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA