Antalya Kepez'de gecekondu yangını söndürüldü, ev kullanılamaz hale geldi

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ANTALYA'nın Kepez ilçesinde bir gecekonduda çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Olay, dün saat 16.30 sıralarında Kepez ilçesi Beşkonak Mahallesi'nde meydana geldi. Memduh El Cüneydi'nin kiracı olarak oturduğu evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Evden yükselen dumanı görenlerin ihbarıyla adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İçeride kimse bulunmadığı sırada başlayan ve kısa sürede büyüyen alevlere itfaiye ekibi hızla müdahale etti. Ekiplerin çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Söndürme çalışmalarını çevredekiler ile evde kiracı olarak oturanlar endişeyle takip etti. Yangın sonrası ev kullanılamaz hale geldi. İlk belirlemelere göre elektrik aksamından çıktığı değerlendirilen yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı