Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Antalya Kepez'de gecekondu yangını söndürüldü, ev kullanılamaz hale geldi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya Kepez'de dün saat 16.30 sıralarında bir gecekonduda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. İçeride kimsenin bulunmadığı yangında ev kullanılamaz hale geldi; ilk belirlemelere göre elektrik aksamından çıktığı değerlendiriliyor.

ANTALYA'nın Kepez ilçesinde bir gecekonduda çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Olay, dün saat 16.30 sıralarında Kepez ilçesi Beşkonak Mahallesi'nde meydana geldi. Memduh El Cüneydi'nin kiracı olarak oturduğu evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Evden yükselen dumanı görenlerin ihbarıyla adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İçeride kimse bulunmadığı sırada başlayan ve kısa sürede büyüyen alevlere itfaiye ekibi hızla müdahale etti. Ekiplerin çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Söndürme çalışmalarını çevredekiler ile evde kiracı olarak oturanlar endişeyle takip etti. Yangın sonrası ev kullanılamaz hale geldi. İlk belirlemelere göre elektrik aksamından çıktığı değerlendirilen yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
7 kayıp kadının izi aynı eve çıktı! İçeriden çıkanlar korkunç

7 kayıp kadını arayan polis içeriye daldı! Evden çıkanlar kan dondurdu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'den Messi'ye 50 milyon euroluk teklif iddiası! Engel babası oldu

Messi'ye yapılan teklif ortaya çıktı
Düğününe günler kala timsah saldırısında hayatını kaybetti: Dehşeti nişanlısı izledi

Düğününe günler kala korkunç son: Dev timsahın kurbanı oldu!

Eşini sevgilisiyle yatakta bastı! Çocuklarının gözü önünde öldürdü

Yasak aşk korkunç sonla bitti! Çocuk detayı isyan ettirdi
Bursa'da kiracı kadından 4 yıllık yıldırma iddiası! Mülk sahibinin kardeşinin gece yaptıkları kamerada

Gece karavanla gelip dükkanın önünü dağıttı! 4 yıldır bitmiyor
Şırnak'ta TIR'ın dorsesi yolcu otobüsünün üzerine kaydı! Kaza anı kamerada: Şoför hayatını kaybetti, 14 yaralı

TIR'ın dorsesi otobüsün üzerine kaydı! Şoför kurtarılamadı
İstifa videosunda herkes yüzüne odaklandı! Gerçeği kendisi açıkladı

Avrupa'yı sarsan istifa! Herkes kararı değil bu görüntüyü konuşuyor
Kocasının yanındaki boş koltuğa oturmak istedi! Olan tüm yolculara oldu

Kocasının yanındaki boş koltuğa oturdu! Sonrası inanılır gibi değil