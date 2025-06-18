Antalya Kemer'de Tekne Yangınına Jet Ski ve Flyboard ile Müdahale

Antalya'nın Kemer ilçesinde teknede çıkan yangının söndürülmesinde itfaiye ekiplerine jet ski ve flyboard kullanıcıları da denizden su püskürterek yardım etti.

Ayışığı Koyu'ndaki bir teknede dün öğlen saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve jandarma ekipleri sevk edilirken su sporları tesisinde çalışanlar jet ski ve flyboard ile tekneye su püskürterek yangına ilk müdahalede bulundu.

Yangın, itfaiye ekiplerinin de gelmesiyle diğer teknelere sıçramadan kısa sürede söndürüldü.