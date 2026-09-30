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Antalya Kemer'de fuhşa aracılık iddiası soruşturmasında 11 şüpheli gözaltına alındı

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Antalya Kemer'de fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin iddiasıyla yürütülen soruşturmada eş zamanlı operasyonda 1'i kamu görevlisi 11 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmanın 11 adrese düzenlediği operasyonda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi, 1 şüphelinin arandığı belirtildi.

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etme iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçedeki 11 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Çok sayıda dijital materyal ve çeşitli dokümanların ele geçirildiği operasyonda 1'i kamu görevlisi 11 şüpheli gözaltına alındı. 1 şüphelinin ise arandığı belirtildi. Soruşturma dosyasındaki tespitlere göre, şüphelilerin kadınlara ait fotoğrafları ve ücret bilgilerini çeşitli mesajlaşma uygulamaları üzerinden müşterilere ilettiği belirlendi. Müşteri temini, ücret pazarlıkları ve buluşmaların organizasyonunun şüpheliler tarafından yürütüldüğü öne sürüldü. Ayrıca soruşturma kapsamında kadınların farklı adreslerde müşterilerle buluşturulduğu, elde edilen gelirlerin ise belirli kişiler tarafından kontrol edildiği değerlendirildi. İncelemelerde şüphelilerin faaliyetlerini yürütürken farklı kişiler adına kayıtlı telefon hatları, banka hesapları ve araçlardan yararlandıklarına ilişkin bulgular elde edildiği bildirildi. Soruşturma dosyasında kadınların ise baskı ve tehdit altında tutularak fuhşa zorlandıklarına yönelik tespitlerin de yer aldığı belirtildi. Gözaltındaki şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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