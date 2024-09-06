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Antalya İl Müftülüğü Adıyamanlı öğrencilere kırtasiye desteği sağladı

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Antalya İl Müftülüğü Diyanet Gençlik Koordinatörlüğü ekibi, Adıyamanlı öğrencilere kırtasiye desteğinde bulundu. Ekip, Arılı, Uludam köyleri ve Akyurt mezrasında ihtiyaç sahibi öğrencilere ziyaretler gerçekleştirdi ve 320 öğrenciye kırtasiye malzemeleri dağıttı. Ayrıca çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Antalya İl Müftülüğü Diyanet Gençlik Koordinatörlüğü ekibi Adıyamanlı öğrencilere kırtasiye desteğinde bulundu.

Kente gelen 10 kişiden oluşan ekip Arılı, Uludam köyleri ile Akyurt mezrasında ihtiyaç sahibi öğrencileri ziyaret etti.

Ekip, belirlenen 320 öğrenciye yanlarında getirdikleri kırtasiye malzemelerin dağıtıp, çeşitli etkinlikler yaptı.

Antalya İl Müftülüğü Gençlik koordinatörü Bayram Kırbaş, ziyarette yaptığı açıklamada, deprem bölgesini ziyaret ederek buradaki yeni eğitim öğretim döneminde öğrencilere moral ve motivasyon vermek olduğunu, bölgede toplamda bin 1100 öğrenciye ulaşmayı hedeflediklerini söyledi.

Kaynak: AA / Güncel

Gençlik Antalya Güncel

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