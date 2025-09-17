Antalya İl Emniyet Müdürü Zaimoğlu göreve başladı
Antalya İl Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Sabit Akın Zaimoğlu yeni görevine başladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'nden Antalya İl Emniyet Müdürlüğü'ne atanan Zaimoğlu yeni görevine başladı.
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen "rüşvet" ve "yolsuzluk" soruşturması kapsamında bir süre önce tutuklanan eski Antalya Emniyet Müdürü İlker Arslan, aynı kararnameyle Emniyet Genel Müdürlüğü emrine atanarak merkeze alınmıştı.
Kaynak: AA / Tahsin Küçükkaraca - Güncel