Meteorolojiden Antalya için sağanak uyarısı

Güncelleme:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Antalya çevrelerinde bu akşamdan itibaren kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğini açıkladı. Ani sel ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.

Antalya için gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Antalya çevrelerinde bugün akşamdan yarın gece saatlerine kadar kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yağışlar nedeniyle, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, kıyı kesimlerde hortum, kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: AA / Zehra Tekeci Eser - Güncel
