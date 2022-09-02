Son dakika haberi: OTELİN ÇATISINDA YANGIN ÇIKTI, TATİLCİLER TAHLİYE EDİLDİ - 1

Antalya'nın Alanya ilçesinde 5 yıldızlı otelin çatısında çıkan yangın korkuttu. Alevlerin kısa sürede tüm çatıyı kaplaması sonrası turistler hızla tahliye edildi. Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

İlçenin Kestel Mahallesi'nde bulunan 5 yıldızlı bir otelin çatısında henüz belirlenmeyen nedenle yangın çıktı. 5 katlı otelin tüm çatı kısmını kısa sürede alevlerin kaplamasıyla birlikte müşteriler hızla tahliye edildi. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede gelen birçok itfaiye ekibi yangına hızla müdahale etti. Çok sayıda itfaiye aracı ile arazözün katıldığı çalışmalara havadan da helikopter keşif uçuşuyla yardım etti. Kısa sürede kontrol altına alınan yangını bazı otel çalışanları ağlayarak izlerken, birçok turist ise valizlerini de alarak otelden uzak bir alana geçirildi. Müdahale sırasında dumandan etkilenen bir itfaiye erine ambulansta müdahale edildi. Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangının çıkış nedeni araştırılıyor.