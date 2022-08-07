Antalya haberi | Antalya'da otomobil şarampole devrildi, sürücü öldü, kızı ağır yaralandı Antalya gelişmesine göre Antalya'nın Finike ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti, kızı ağır yaralandı. Antalya'nın Finike ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti, kızı ağır yaralandı. Özgür A'nın kullandığı 07 VKV 10 plakalı otomobil, Hasyurt Mahallesi D-400 kara yolunda şarampole devrildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, sürücünün yaşamını yitirdiğini belirledi. Kazada ağır yaralanan Özgür A'nın kızı Nejla A, Finike Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Güncel AA / Ali Karataç Antalya Güncel Haberler

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