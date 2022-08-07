Antalya haber: Antalya açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem Antalya haberi: ANTALYA'nın Kaş ilçesi açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ANTALYA'nın Kaş ilçesi açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'nın verilerine göre Akdeniz'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Antalya'nın Kaş ilçesinin 3,85 kilometre açığında saat 11.02 sıralarında kaydedilen deprem, 31,89 kilometre derinlikte gerçekleşti. İlk belirlemelere göre deprem hasara neden olmadı. Güncel Demirören Haber Ajansı / Ahmet Acar İçişleri Bakanlığı Antalya Deprem AFAD Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Antalya haber: Antalya açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.