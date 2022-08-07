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Antalya haber: Antalya açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem

Antalya haber: Antalya açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem

Antalya haberi: ANTALYA'nın Kaş ilçesi açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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ANTALYA'nın Kaş ilçesi açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'nın verilerine göre Akdeniz'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Antalya'nın Kaş ilçesinin 3,85 kilometre açığında saat 11.02 sıralarında kaydedilen deprem, 31,89 kilometre derinlikte gerçekleşti. İlk belirlemelere göre deprem hasara neden olmadı.


SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Demirören Haber Ajansı / Ahmet Acar - Güncel

İçişleri Bakanlığı Antalya Deprem AFAD Güncel Haberler

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