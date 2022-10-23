Antalya gündem haberleri... Alanya'da Rus uyruklu kişinin öldüğü kavgaya ilişkin 5 zanlı tutuklandı Güncel Haberler Antalya haberler: Antalya'nın Alanya ilçesinde 19 yaşındaki Rus uyruklu B.A'nın ölümüyle sonuçlanan kavgayla ilgili gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı Mahmutlar Mahallesi'nde Rus uyruklu B.A'nın öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan H.D.S, M.E.Ö, Ö.Ö, B.Y.S, Y.C.O, M.E.S. ve M. Antalya'nın Alanya ilçesinde 19 yaşındaki Rus uyruklu B.A'nın ölümüyle sonuçlanan kavgayla ilgili gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı Mahmutlar Mahallesi'nde Rus uyruklu B.A'nın öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan H.D.S, M.E.Ö, Ö.Ö, B.Y.S, Y.C.O, M.E.S. ve M.Ş, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden M.E.Ö. savcılıktan serbest kaldı. Hakimliğe çıkarılan şüphelilerden Y.C.O. ise adli kontrol şartıyla salıverildi. Diğer 5 şüphelinin tutuklanmasına karar verildi. Olay Rus uyruklu B.A. ile H.D.S, M.E.Ö, Ö.Ö, B.Y.S, Y.C.O, M.E.S. ve M.Ş. arasında sokakta başlayan tartışma kavgaya dönüşmüş, bıçakla yaralanan B.A. kaldırıldığı Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili 7 şüpheli jandarma tarafından yakalanmıştı. Kaynak: AA / Güncel Mahmutlar Antalya Alanya Güncel Haberler

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