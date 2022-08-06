Antalya gündem: Antalya'da tek katlı evdeki yangını itfaiye ekipleri söndürdü Antalya haber: Antalya'nın Korkuteli ilçesinde, tek katlı evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Antalya'nın Korkuteli ilçesinde, tek katlı evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Çaykenarı Mahallesi'nde Dürdane Can'a ait tek katlı evden dumanların yükseldiğini görenler, yangın ihbarında bulundu. Bölgeye sevk edilen Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, evi saran alevlere müdahale etti. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Dürdane Can'ın yangın sırasında evinde olmadığı belirtildi. Güncel AA / Sezen Gürbüz Korkuteli İtfaiye Antalya Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Antalya gündem: Antalya'da tek katlı evdeki yangını itfaiye ekipleri söndürdü - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.