Antalya gündem: Antalya'da tek katlı evdeki yangını itfaiye ekipleri söndürdü
Antalya haber: Antalya'nın Korkuteli ilçesinde, tek katlı evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
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Antalya'nın Korkuteli ilçesinde, tek katlı evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Çaykenarı Mahallesi'nde Dürdane Can'a ait tek katlı evden dumanların yükseldiğini görenler, yangın ihbarında bulundu.
Bölgeye sevk edilen Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, evi saran alevlere müdahale etti.
Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Dürdane Can'ın yangın sırasında evinde olmadığı belirtildi.
AA / Sezen Gürbüz - Güncel