Antalya Gazipaşa'da beton bariyerlere çarpan otomobil takla attı, 2 kişi yaralandı

Antalya Gazipaşa'da beton bariyerlere çarpan otomobil takla attı, 2 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde kontrolden çıkan otomobil beton bariyerlere çarparak takla attı. Kazada sürücü ve yanındaki kişi yaralandı; sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralıların tedavisi sürüyor.
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde beton bariyerlere çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
E.Ç. idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, Kahyalar Mahallesi'nde kontrolden çıkarak beton bariyerlere çarptı.
Takla atan otomobildeki sürücü ile yanında bulunan İ.Ö. yaralandı.
Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA