Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Antalya Gazipaşa'da beton bariyerlere çarpan otomobil takla attı, 2 kişi yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Antalya Gazipaşa'da beton bariyerlere çarpan otomobil takla attı, 2 kişi yaralandı
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde kontrolden çıkan otomobil beton bariyerlere çarparak takla attı. Kazada sürücü ve yanındaki kişi yaralandı; sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralıların tedavisi sürüyor.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde beton bariyerlere çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

E.Ç. idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, Kahyalar Mahallesi'nde kontrolden çıkarak beton bariyerlere çarptı.

Takla atan otomobildeki sürücü ile yanında bulunan İ.Ö. yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA
Gece yarısı sürprizi! Lapa lapa kar yağışı başladı

Gece yarısı sürprizi! Lapa lapa kar yağışı başladı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şampiyonlar Ligi'nde kazandığı gecenin ardından Mourinho'nun ağzında Türk taraftarlar var

Yunanistan'da kazandığı gecenin ardından ağzında Türk taraftarlar var
Liverpool efsanesi açıkladı: Fenerbahçe'nin penaltısı verilmedi

Liverpool efsanesi açıkladı: Fenerbahçe'nin penaltısı verilmedi

Almanya'dan Türk vatandaşlarına vize müjdesi! Hazırlıklar başladı

Türklerin vize çilesi çektiği ülkeden müjdeli haber
Şampiyonlar Ligi'nde tarihi rezalet! 9 gol yiyince taraftarlar çıldırdı

Şampiyonlar Ligi'nde tarihi rezalet! 9 gol yediler, sonrası bomba
Okullarda bir dönem tarih oldu

Okullarda bir dönem tarih oldu
ABD'de ara seçimin en büyük sürprizi: Yarıştan çekilmesine rağmen seçildi

Seçimin en büyük sürprizi: Yarışta bile değildi ama seçildi
Markette yağma girişimi! Kendisini fark eden güvenlik görevlisini bıçakladı

Markette yağma girişimi! Sonu kötü bitti