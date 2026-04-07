Antalya Gazeteciler Cemiyetinden Anadolu Ajansına 4 ödül

Antalya Gazeteciler Cemiyetince (AGC) düzenlenen "2025 Yılı Antalya Basın Ödülleri" yarışmasında Anadolu Ajansı (AA) Antalya Bölge Müdürlüğü ekibi, 4 ödül kazandı.

AGC'den yapılan açıklamaya göre, kentteki bir otelde bir araya gelen AA Yurt Haberleri Müdürü Orhan Topal başkanlığındaki yarışma jürisi, 16 eseri ödüle layık buldu.

Cemiyet Başkanı İdris Taş, Türk basınının en prestijli ödüllerinden olan Antalya Basın Ödülleri'nde 153 eserin yarıştığını belirterek, ödül alanları tebrik etti.

AA Antalya Bölge Müdürlüğünden başmuhabir Hatice Özdemir Tosun "Şalvarlı Belediye Başkanı Hem Evini Hem İlçesini Kalkındırıyor" başlıklı eseriyle röportaj dalında, kıdemli kameraman Oktay Özden "Balon Turizmi" eseriyle en iyi görüntü, kıdemli foto muhabiri Orhan Çiçek ise spor haberi fotoğrafı kategorisinde "Zirveye Doğru" ve çevre haberlerinde "Kuraklık" isimli fotoğraflarıyla iki ödüle layık görüldü.

2025 AGC Antalya Basın Ödülleri Jürisi, AA Yurt Haberleri Müdürü Orhan Topal, Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Tülay Şeker, Reuters Haber Ajansı Foto Muhabiri Ümit Bektaş, Türkiye Haber Kameramanları Derneği Başkanı Aytekin Polatel, Türkiye Spor Yazarları Derneği Genel Merkez Şubeler Sorumlusu Kemal Çağlayan, Akdeniz Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Gaye Coşkun'dan oluştu.

Kaynak: AA / Ayşe Yıldız
İstanbul'da İsrail Konsolosluğu önünde çatışma: 3 terörist etkisiz hale getirildi

İstanbul'da İsrail Konsolosluğu önünde çatışma

İsrail Konsolosluğu saldırganlarıyla ilgili ilk bilgi! Kimlikleri belli oldu

Teröristlerin kimlikleri belli oldu! İşte 3 hainin isimleri
İsrail Konsolosluğu'na saldırının en net görüntüsü

En net görüntü: İşte o hainler

Polisan Holding el değiştiriyor! Alıcı Süper Lig kulübü başkanı

Dev holding el değiştiriyor! Alıcı Süper Lig kulübü başkanı
İsrail Konsolosluğu önündeki çatışmayla ilgili 1 başsavcı vekili ile 2 Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi

İsrail Konsolosluğu'ndaki çatışmayla ilgili Bakan'dan jet talimat
MURBAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Levent Arkan taciz suçundan tutuklandı

İş arayan üniversiteli kızı tacizle suçlanmıştı! Karar verildi
Sinan Akçıl, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu ziyaret etti

Beklenen buluşma gerçekleşti

Polisan Holding el değiştiriyor! Alıcı Süper Lig kulübü başkanı

Dev holding el değiştiriyor! Alıcı Süper Lig kulübü başkanı
Kars Emniyeti'nden mest eden performans

Görüntü serhat şehrimizden! Kimse bu kadarını beklemiyordu

Alarmları kurun! Bu gece ortalık yanacak

Alarmları kurun! Bu gece ortalık yanacak