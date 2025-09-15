Antalya Emniyet Müdürlüğüne Atanan Zaimoğlu İçin Veda Töreni Düzenlendi

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Antalya Emniyet Müdürlüğüne atanan Bursa Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu için uğurlama töreni düzenlendi.

Zaimoğlu için İl Emniyet Müdürlüğünün bahçesinde veda töreni yapıldı.

Törene katılan Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen ve il protokolü, muhtarlar, vatandaşlar ve emniyet personeline teşekkür eden Zaimoğlu, herkesle tek tek selamlaştı.

Ardından tören mangasını selamlayan Zaimoğlu, ailesiyle birlikte yeni görev yerine gitmek üzere şehirden ayrıldı.