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Antalya Döşemealtı'nda havalandırmada mahsur kalan baykuş AKUT ekibince kurtarıldı

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Antalya Döşemealtı'nda havalandırmada mahsur kalan baykuş AKUT ekibince kurtarıldı
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Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde bir evin havalandırma boşluğunda mahsur kalan baykuş, AKUT Antalya ekibinin çalışmasıyla kurtarıldı. Dar alandan çıkarılan baykuş, ekip üyesi tarafından koruyucu eldivenle tutuldu ve operasyonun tamamlandığı duyuruldu.

ANTALYA'nın Döşemealtı ilçesinde bir evin havalandırma boşluğunda mahsur kalan baykuş, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Antalya ekibinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Döşemealtı'ndaki bir evin havalandırma boşluğunda mahsur kalan baykuş için AKUT Antalya ekibi harekete geçti. Ekibin paylaştığı görüntülerde, banyonun tavanına yakın havalandırma açıklığında çalışma yapıldığı görüldü. Dar alandan çıkarılan baykuş, ekip üyesi tarafından koruyucu eldivenle tutuldu. AKUT Antalya, baykuşun bulunduğu yerden kurtarılmasıyla operasyonun tamamlandığını duyurdu.

KUKUMAVIN ÖZELLİKLERİNİ TAŞIYOR

Bilimsel adı 'Athene noctua' olan kukumav, küçük yapılı baykuş türleri arasında yer alıyor. Tarım alanları, çalılıklar, köyler ve kent çevresinde yaşayabilen tür, küçük memeliler, sürüngenler ve omurgasızlarla besleniyor. Gündüz de görülebilen kukumavlar, özellikle gün doğumu ve gün batımı saatlerinde hareketlilik gösteriyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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