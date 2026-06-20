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Zebra, papağan, midilli ve geyiklerde doğum sevinci

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Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı'nda turako, ara papağan, jako papağan, zebra, midilli ve alageyik gibi türlerden yeni yavrular doğdu. Ziyaretçiler yavrulara yoğun ilgi gösterdi.

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı'nda turako, ara papağan, jako papağan, zebra, midilli ve alageyik gibi çeşitli türlerden yeni yavrular dünyaya geldi. Ziyaretçiler yavrulara yoğun ilgi gösterdi.

118 türde bin 500'ün üzerinde hayvana ev sahipliği yapan Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı'nda, yaz dönemi ile birlikte farklı türde yeni yavrular dünyaya gözünü açtı. Geniş doğal yaşam alanlarıyla Türkiye'nin en büyük hayvanat bahçelerinden biri olan Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı, yeni üyeleriyle şenlendi. Doğal Yaşam Parkı'nın özel türlerinden turako kuşları, ara papağan, jako papağan, zebra, midilli, ala ve benekli geyikler yavrularını dünyaya getirdi. Yavrular, veterinerler ve bakıcıların kontrolünde özenle bakılıyor.

'POPÜLASYONUNUN ARTMASI BİZLERİ SEVİNDİRİYOR'

Yeni doğumlar olmasının hayvan refahının iyi olduğunun bir göstergesi olduğunu ifade eden Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı Şube Müdürü veteriner hekim Dr. Aygül Arsun, "Hayvan popülasyonunun artması bizleri sevindiriyor. Özel bir tür olan ve geçen yıl yasak ticaret sırasında el konularak Doğal Yaşam Parkı'na emanet edilen turako kuşundan iki yavru dünyaya geldi. Afrika kıtasına özgü nadir türlerden biri olan turako kuşu ziyaretçilerimizin her zaman görebilecekleri bir tür değil. Misafirlerimizin en çok ilgi gösterdiği hayvanlar arasında yer alan zebralar da yavruladı. Sağlıklı bir zebra üyemiz aramıza katıldı. Midilli ailesinde de doğum mutluluğu yaşandı yine alageyik ve benekli geyikler de yeni yavrular dünyaya geldi. Bütün hayvanlarımızın sağlık durumları iyi durumda" diye konuştu. (DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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