Lemur ailesinin yeni üyesi Zabumafu oldu

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Antalya Doğal Yaşam Parkı, lemur ailesinin yeni üyesi Zabumafu ile ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. Sosyal yapıları ve hareketli halleriyle dikkati çeken lemurların yaşam alanında yaşanan renkli görüntüler, ziyaretçilerin yüzünü güldürüyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Antalya Doğal Yaşam Parkı'nın en sevilen sakinlerinden olan lemurlar, doğal yaşam koşullarına uygun şekilde hazırlanan özel alanlarda yaşamlarını sürdürüyor. Günün büyük bölümünü hareket halinde geçiren lemurlar, kimi zaman güneşlenerek dinleniyor, kimi zaman ise kendi aralarındaki sosyal etkileşimlerle ziyaretçilere keyifli anlar yaşatıyor. Grup halinde hareket etmeleri ve oyun dolu davranışları, doğal yaşamın samimi görüntülerini ortaya çıkarıyor.

AİLEYE YENİ ÜYE

Son günlerde lemur ailesinde bir hareketlilik yaşanıyor. Parktaki hareketliliğin en dikkat çekici nedeni ise geçtiğimiz günlerde dünyaya gelen yavru lemur oldu. Doğum ve bakım süreci park yetkilileri tarafından özenle yürütülen yavru lemur, bir süre annesiyle birlikte gözlem altında tutulduktan sonra yaşam alanına uyum sağlamaya başladı. Henüz annesinin kucağından ayrılmayan minik yavruya, Zabumafu ismi verildi. Yavrunun yeni ailesiyle yaşadığı özel anlar ise özellikle çocuk ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Park yetkilileri, lemurların genel sağlık durumunun iyi olduğunu ve bakım süreçlerinin titizlikle sürdürüldüğünü belirtiyor. Doğal yaşam alanına uygun koşullarda yaşamlarını sürdüren lemurlar, ziyaretçilere hem eğitici hem de keyifli bir deneyim sunuyor. Özellikle yavrunun da aralarına katılmasıyla birlikte parkta lemurlara olan ilgi her geçen gün artıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı