Antalya Diplomasi Forumu 2026

Antalya Diplomasi Forumu kapsamında düzenlenen "Küresel Siyasette Orta Doğu" başlıklı panelde, bölgede süregiden çatışmalar ele alınarak krizlerin siyasi ve diplomatik yollarla çözülmesi çağrısında bulunuldu.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu (ADF) 2026 kapsamında "Küresel Siyasette Orta Doğu" başlıklı panel düzenlendi.

TRT World Kıdemli Sunucusu Andrea Sanke'nin moderatörlüğünde düzenlenen panele, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Yusuf ed-Dubey, eski Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Genel Sekreteri Cang Ming, Avrupa Birliğinin (AB) Körfez Bölgesi Özel Temsilcisi Luigi di Maio katıldı.

İİT'nin Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Dubey, Orta Doğu'nun enerji kaynakları açısından son derece zengin olduğu için dünya genelinde ekonomik potansiyeli en önemli stratejik bölgelerden biri olduğunu vurguladı.

Bu durumun ülkeler arasında bazı zorluklara yol açtığına ve dolayısıyla çok uzun süredir bölgede anlaşmazlıklar ve çatışmalar yaşandığına işaret eden Dubey, "Peki, Orta Doğu'da her ülke için eşit şartlar ve fırsatlar yaratabilmek için nasıl bir denge kurabiliriz? Aslında bu bölgelerde oyun oynamamalıyız." dedi.

Dubey, "Siyonist rejimin Filistin ve Gazze'de yaptıklarını yakından izliyoruz. Daha önce söylediğiniz gibi, yeni bir dünya düzeni kurmak için büyük girişimler var ve Orta Doğu'yu tüm bu tür girişimlerden, bu tür çatışmalardan uzak tutmamız gerekiyor. Bu çatışmaların sona ermesini ve bu coğrafi bölgenin bütünlüğünü korumasını umuyoruz." diye konuştu.

"Orta Doğu'daki istikrar, tüm dünyada barışı sağlayabilir"

Cang Ming, Orta Doğu'da sık sık zorluklar, belirsizlikler ve krizler olduğunu belirterek uluslararası toplumun "adil bir uluslararası düzeni" yeniden kurmayı ve geliştirmeyi hedeflediğini ifade etti.

Körfez bölgesindeki son duruma bakıldığında dünyanın "tek taraflı güç siyaseti ve zorbalık eylemleriyle yüz yüze olduğuna" işaret eden Cang, "Çin, düşmanlıkların bitmesi çağrısı yapıyor ve barış görüşmelerini, çatışmaların siyasi ve diplomatik yollarla çözülmesini teşvik ediyor." diye konuştu.

Uluslararası toplumun, Orta Doğu'ya dikkatini vermesi gerektiğini vurgulayan Cang, "Çünkü bu bölgedeki istikrar, tüm dünyada barışı sağlayabilir." ifadelerini kullandı.

Cang, Orta Doğu'da ve Körfez bölgesinde ülkelerin toprak bütünlüğüne ve egemenliğine saygı duyulması gerektiğini söyleyerek güç kullanımının çatışmaları çözüme kavuşturarak barışı getiremeyeceğini belirtti.

Maio'dan "Körfez'deki durumun seyrüsefer serbestisi ve uluslararası hukukun önemini gösterdiği" vurgusu

Luigi di Maio, Körfez bölgesindeki krizle "uluslararası hukukun giderek yıprandığını" kaydederek bu konuda işbirliği yapılarak uluslararası hukukun korunması çağrısında bulundu.

Maio, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Dünya Ticaret Örgütü ve AB içinde uzun yıllardır reformdan söz edildiğini ancak henüz bu konuda anlaşmaya varılamadığını dile getirdi.

Körfez'den yalnızca petrol değil gübre, helyum, yarı iletkenler gibi materyallerin alınması nedeniyle Avrupa'nın da dünyanın geri kalanı gibi bu krizden etkilendiğini belirten Maio "Bu durum, seyrüsefer serbestisi ve uluslararası hukukun tüm dünyada istikrar ile refah için ne kadar önemli olduğunu gösteriyor." diye konuştu.

Maio, Türkiye, Mısır, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın, ABD ve İran arasındaki görüşmelerin düzenlenmesi için oynadıkları rolü takdir ettiğini dile getirerek, "Bizim için ateşkesle sonuçlanan bu görüşmelerin yakında yapılandırılmış barış anlaşmasına ulaşmamızı sağlamasını umuyoruz." dedi.