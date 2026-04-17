Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Antalya Diplomasi Forumu'na ilişkin paylaşım Açıklaması

Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Bu yıl 5'incisi düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu, ilk gününde devlet ve hükümet başkanları ile diplomasinin önemli temsilcilerini ağırladı. Hem bölgemiz hem de dünya diplomasisine katkı sağlayacak verimli görüşmeler gerçekleştirdik. Antalya Diplomasi Forumu'na gösterilen ilgiden memnuniyet duyuyor, forumun hayırlara vesile olmasını diliyorum. Barışın Anahtarı Türkiye."

Cevdet Yılmaz paylaşımında, Antalya Diplomasi Forumu kapsamında gerçekleştirdiği görüşmelere ilişkin fotoğraflara da yer verdi.