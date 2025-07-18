Antalya-Denizli Kara Yolunda Otobüs Kazası: 10 Yaralı

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Antalya-Denizli kara yolunda bir yolcu otobüsünün yoldan çıkıp ağaçlara çarpması sonucu 10 kişi yaralandı. Sürücünün hakimiyetini kaybettiği belirtilen kazada, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Antalya- Denizli kara yolunda şehirler arası yolcu otobüsünün yoldan çıkıp ağaçlara çarpması sonucu 10 kişi yaralandı.

İzzet Uyuğ'un kullandığı 34 RVS 60 plakalı Pamukkale Turizm'e ait yolcu otobüsü, Korkuteli ilçesi Yukarıkaraman Mahallesi'nde sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp, ağaçlara çarptı.

Kazada, otobüste yolcu olarak bulunan 10 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Sezen Gürbüz - Güncel
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