(ANTALYA) - Antalya Valisi Hulusi Şahin, yolcu otobüsü kazasında hayatını kaybedenlerin sayısının 9'a yükseldiğini açıkladı. Şahin, "Otobüsün şoförü maalesef tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazadaki vefat sayımız 9'a yükseldi. 21 yaralının tedavisi devam ediyor. Bunlardan 7 yaralının tedavileri kırmızı kodlu olarak yani ağır devam ediyor" dedi.

Antalya Valisi Hulusi Şahin, kazanın ardından hastanede yaralıların durumuna ilişkin bilgi aldı. Basın mensuplarına açıklama yapan Vali Şahin, şöyle konuştu:

"Bugün sabah 10.20 sularında, Antalya Döşemealtı sınırlarında bulunan Kuzey Çevre Yolu Köprülü Kavşağı'nda, Tekirdağ'dan dün akşam yola çıkan yolcu otobüsü virajı alamayarak şarampole yuvarlanmış; bu kaza neticesinde maalesef olay yerinde 8 vatandaşımız vefat etmiştir. Çok hızlı bir şekilde hem itfaiye hem AFAD hem de jandarma ekiplerimiz ve 112 ambulanslarımız olaya müdahale etti ve 22 hastayı; Döşemealtı'nda en yakında bulunan hastane ile Şehir Hastanesi ve içinde bulunduğumuz Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk ettik. Bu 22 yaralıdan, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahale edilen otobüsün şoförü İzzet Karaağaç, maalesef tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve vefat etti. Böylece vefat sayımız 9'a yükseldi.

Diğer 21 yaralıdan; 4'ü Şehir Hastanesi'nde, yine Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bulunan 3 yaralımız olmak üzere toplam 7 yaralımızın tedavileri kırmızı kodlu olarak, yani ağır şekilde devam ediyor. Bunlardan iki hastamız ampüte durumda; birinin ayağı, diğerinin kolu kopmuş. Bu hastalarımızın, Şehir Hastanesi'nden Üniversite Hastanesi'ne sevkleri yapılıyor. Akdeniz Üniversitesi'nde, iki hastamızın aynı anda ampüte olan ayak ve kollarının dikilmesi için ekiplerimiz hazır. Profesör Doktor Ömer Özkan hocamızın liderliğinde, biliyorsunuz Türkiye'nin en önemli plastik cerrahi ekiplerinden biri Antalya'da bulunuyor; bu da bizim için bir şans. İnşallah orada iyi netice alacağız.

Bu arada maalesef bir başka kaza haberi daha aldık. Burdur il hudutlarında meydana gelen kazadaki yaralıların, ileri tetkik ve tedavileri için Antalya'ya sevk edilmeleri durumunda hastanelerimiz hazır beklemektedir. Şu ana kadar henüz intikal eden herhangi bir hasta bulunmamaktadır. Tekrar başsağlığı diliyorum. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, milletimize başsağlığı; yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum."