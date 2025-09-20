Haberler

Antalya'daki Yangın Kontrol Altında

Antalya'daki Yangın Kontrol Altında
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya Kumköy'de başlayan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Vali Hulusi Şahin, turistlerin dumandan etkilenmemesi için önlemler alındığını açıkladı.

YANGIN KONTROL ALTINDA

Antalya Valisi Hulusi Şahin, Kumköy'de akşam saatlerinde başlayan yangının dar bir alanda çıktığını, ekiplerin müdahalesiyle alevlerin kontrol altına alındığını açıkladı. Yangın nedeniyle bir otelin tahliye edildiğini belirten Şahin, turistlerin dumandan etkilenmemesi için önlem alındığını söyledi.

YANGINA HIZLI MÜDAHALE

Vali Şahin, "Hava sıcak ve rüzgarlı olduğu için yeni yangın ihbarları alıyoruz. Kumköy'de dere kenarında çıkan yangın dar bir alanda meydana geldi. Dere kenarındaki kuru sazlıkların alev alması yangının kısa sürede tavan yapmasına neden oldu. Ancak ekiplerimiz hızlı müdahale ederek kontrol sağladı" dedi.

'TURİSTLER DUMANDAN ETKİLENMESİN DİYE ÖNLEM ALDIK'

Bölgedeki bir otelin tahliye edildiğini belirten Şahin, "Turistler dumandan etkilenmesin diye önlem aldık. Otellerimizde şu an olumsuz bir durum yok. Tüm ekipler sahada ve kritik saatleri atlatmayı umut ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Yangın riskine karşı vatandaşlara uyarıda bulunan Şahin, "Geçtiğimiz iki gün uyarıda bulunmuştuk. Rüzgarlı ve kuru havalarda ormanda ateşli piknik yapmayalım, dikkatli olalım. Ekiplerimiz sahada ve yangınlarla mücadele devam ediyor" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Trump tarih verdi: Erdoğan'ı Beyaz Saray'da ağırlayacağım

Trump tarih verdi: Erdoğan'ı Beyaz Saray'da ağırlayacağım
Boğaz'da korku dolu anlar! Yolcu motoru ile kuru yük gemisi çarpıştı: 12 yaralı

Boğaz'da korku dolu anlar! Yolcu motoru ile yük gemisi çarpıştı
Can Holding'e ait 9 şirkete daha kayyum atandı

Can Holding soruşturmasında çok sayıda şirkete kayyum kararı!
Bakan Fidan'dan çok konuşulacak çıkış: Basına yansımayan kararlar alındı

Bakan Fidan: Basına yansımayan çok sert kararlar alındı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Taliban kadın yazarların kitaplarını yasakladı

Taliban'dan dünyayı ayağa kaldıran bir karar daha! Resmen yasaklandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.