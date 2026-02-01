Haberler

Özgür Özel: "Döşemealtı'nda Yolcu Otobüsünün Devrilmesi Sonucu Hayatını Kaybeden Yurttaşlarımıza Allah'tan Rahmet Diliyorum"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi. Kazada toplamda sekiz kişi hayatını kaybederken, 26 kişi de yaralandı.

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, " Antalya'dan gelen acı haber içimizi yaktı. Döşemealtı'nda şehirlerarası bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu hayatını kaybeden yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralılara acil şifalar diliyorum" dedi.

Antalya'nın Döşemealtı ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu sekiz kişi hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kazaya ilişkin X hesabından paylaşım yaptı. Özel, şunları söyledi:

"Antalya'dan gelen acı haber içimizi yaktı. Döşemealtı'nda şehirlerarası bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu hayatını kaybeden yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralılara acil şifalar diliyorum."

Kaynak: ANKA / Güncel
Antalya'dan sonra Burdur'da da katliam gibi kaza! 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı

Katliam gibi bir kaza daha! 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ünlü rapçi Blok3 trafik denetiminde alkollü yakalandı, aracı trafikten men edildi

Şarkıları kaldırılmıştı, şimdi de milyonluk aracına el kondu
Havada büyük panik! Yolcu uçağı Ankara'ya acil iniş yaptı

Havada büyük panik! Yolcu uçağı Ankara'ya acil iniş yaptı
ABD bugün İran'a saldıracak mı? Trump'tan son dakika açıklaması geldi

İran'ı bugün mü vuracak? Trump'tan son dakika açıklaması geldi
Kentin valisinden isyan: 20 bin eleman lazım, iş bulamıyorum diyen buraya gelsin

"Fabrikalarımız eleman bulamıyor, 20 bin kişi gelsin hemen işe alalım"
Ünlü rapçi Blok3 trafik denetiminde alkollü yakalandı, aracı trafikten men edildi

Şarkıları kaldırılmıştı, şimdi de milyonluk aracına el kondu
Merve Boluğur'un son paylaşımı camiden! Düştüğü not da bir hayli ilginç

Son paylaşımı camiden! Düştüğü not da bir hayli ilginç
ABD'li milyarder Epstein, eski MI6 ve Mossad mensupları yardımıyla Libya'nın varlıklarına göz dikmiş

Sadece sapık değilmiş! İşte parasına göz diktiği ülke