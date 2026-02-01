Özgür Özel: "Döşemealtı'nda Yolcu Otobüsünün Devrilmesi Sonucu Hayatını Kaybeden Yurttaşlarımıza Allah'tan Rahmet Diliyorum"

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, " Antalya'dan gelen acı haber içimizi yaktı. Döşemealtı'nda şehirlerarası bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu hayatını kaybeden yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralılara acil şifalar diliyorum" dedi.

Antalya'nın Döşemealtı ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu sekiz kişi hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kazaya ilişkin X hesabından paylaşım yaptı. Özel, şunları söyledi:

"Antalya'dan gelen acı haber içimizi yaktı. Döşemealtı'nda şehirlerarası bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu hayatını kaybeden yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralılara acil şifalar diliyorum."