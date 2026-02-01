Haberler

Antalya'da yolcu otobüsü devrildi; 8 ölü, 26 yaralı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Antalya'da meydana gelen ve 8 kişinin hayatını kaybettiği otobüs kazasıyla ilgili adli soruşturma başlatıldığını duyurdu. Ayrıca kazada yaralananların sağlık durumuna ilişkin de açıklama yaptı.

KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, Antalya'da meydana gelen otobüs kazasına ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu. Bakan Tunç, " Antalya'da meydana gelen ve hepimizi derinden üzen, 8 vatandaşımızın hayatını kaybettiği, 26 vatandaşımızın yaralandığı elim otobüs kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Kazada yaralanan ve tedavi altına alınan vatandaşlarımızın en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyorum. Kazayla ilgili Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup, 1 başsavcıvekili ve 2 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir" ifadelerini kullandı.

