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Antalya'daki orman yangınında korku dolu anlar! İtfaiye ekipleri alevlerin arasında kalmaktan son anda kurtuldu

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Antalya'nın Serik ilçesinde çıkan orman yangınında ekipler, alevlerin içerisinde kalmaktan son anda kurtuldu. Olay anı cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

Antalya'nın Serik ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale eden itfaiye ekipleri alevlerin arasında kalmaktan son anda kurtuldu. Korku dolu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Antalya'daki orman yangınında korku dolu anlar! İtfaiye ekipleri alevlerin arasında kalmaktan son anda kurtuldu

EKİPLER ALEVLERİN ARASINDA KALMAKTAN SON ANDA KURTULDU

Serik ilçesi Yumaklar bölgesinde bugün saat 14.00'te ilk tespitlere göre elektrik direğinin devrilmesi sonucu çıkan yangın kısmen kontrol altına alınırken yangının ilk saatlerinde çekilen bir görüntü yürekleri ağızlara getirdi. Orman işletme müdürlüğüne ait Arazöz ve Serik Belediyesine ait su ikmal aracı ile iş makinesi alevlere müdahale ederken, birdenbire rüzgarın etkisi ile yükselen yangın ekiplere zor anlar yaşattı.

Antalya'daki orman yangınında korku dolu anlar! İtfaiye ekipleri alevlerin arasında kalmaktan son anda kurtuldu

KORKU DOLU ANLAR CEP TELEFONU KAMERASINDA

Alevlerin arazöz ve iş makinesine ulaşmasına sadece birkaç metrenin kaldığı görüntülerde yaşanan panik görüntülere yansıdı. Olay anı cep telefonu kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Cep Telefonu Antalya Yaşam Güncel Haberler

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