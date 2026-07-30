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Antalya'daki orman yangınına müdahale için Konya'dan destek ekip gönderildi

Antalya'daki orman yangınına müdahale için Konya'dan destek ekip gönderildi
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Konya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile Karatay ve Selçuklu belediyelerinin ekipleri, Antalya'daki orman yangınına müdahale çalışmalarına destek vermek üzere bölgeye gönderildi.

Konya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile Karatay ve Selçuklu belediyelerinin ekipleri, Antalya'daki orman yangınına müdahale çalışmalarına destek vermek üzere bölgeye gönderildi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yaptığı yazılı açıklamada, Antalya'nın Alanya ilçesindeki orman yangınını büyük bir üzüntüyle takip ettiklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Orman yangınlarını söndürme çalışmalarına destek olmak amacıyla, Afet Koordinasyon Merkezimiz koordinesinde 6 araç ve 13 personelimizi bölgeye uğurladık. Ciğerlerimizi yakan yangının bir an önce kontrol altına alınarak daha fazla alanın zarar görmemesi ve insanlarımızın en az şekilde etkilenmesi en büyük temennimizdir. Tüm Antalya halkına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. Rabbim tüm ekiplerimizin yardımcısı olsun."

Kaynak: AA
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