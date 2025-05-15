Antalya'daki Korku Evinde Yangın: 3 Çalışan Yaralandı

Antalya'daki Korku Evinde Yangın: 3 Çalışan Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da 'korku evi' olarak kullanılan bir dükkanda testere tamiri sırasında çıkan yangında 3 çalışan hafif yaralandı. Mahalleli, dükkanın camını kırarak çalışanları kurtardı.

ANTALYA'da 'korku evi' olarak kullanılan dükkanda korkutmak amaçlı kullanılan testere tamir edilirken yangın çıktı. Yaralanan 3 çalışan, mahalleli tarafından dükkanın camı kırılarak çıkartıldı.

Muratpaşa ilçesi Sinan Mahallesi 1262 Sokak'ta 'korku evi' olarak kullanılan dükkanın alt katında dün akşam saatlerinde, müşterileri korkutmak amaçlı kullanılan testerenin tamiri sırasında çıkan kıvılcım, dökülen benzine sıçradı. Dükkandan duman geldiğini fark eden mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın sırasında dükkanda bulunan çalışanlar Nevzatcan K., Muhammet Mustafa K. ve Kazım Ö.'yü, mahalleli dükkanın camını kırarak çıkardı. El, kol ve yüz bölgelerinde hafif yanıklar oluşan çalışanlar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürüldü. İtfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, iş yerinde hasar oluştu.

'KAPI KAPALIYDI, DIŞARI ÇIKAMADILAR'

Olay anını anlatan görgü tanığı Özgür Budak, "Korkutmak amaçlı kullandıkları oyuncak testere var, korku testeresi. Onun tamiriyle uğraşırken benzin dökülüyor ve tutuşuyor. O esnada kapı kapalı olduğu için dışarı çıkamıyorlar. Sesleri duyunca camı kırıp, onları çıkardık. Biri yüzünden, diğerleri de bacaklarından yaralıymış" dedi.

Haber: Tunahan KIR - Kamera: Mehmet YILMAZ/ANTALYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Dünyanın gözü bu zirvede! Rus heyeti İstanbul'a ulaştı

Dünyanın gözü bu zirvede! Rus heyeti, İstanbul'a ulaştı
Putin, İstanbul'daki müzakerelere katılacak heyetle toplantı yapmış

İstanbul'a gelmeyen Putin, heyeti aynı masa etrafında toplamış
Hangi partinin oyu yüzde kaç? İşte PKK'nın silah bırakması sonrası 26 ilde yapılan anketin sonuçları

PKK'nın silah bırakması sonrası 26 ilde anket yapıldı! İşte sonuçlar
AK Parti düğmeye bastı! Örgüt adına işlenen suçlara ayar geliyor

AK Parti süre biterken düğmeye bastı! Yeni tahliyeler yolda
Yeşil Pasaport'un kapsamının genişletilmesi teklifi TBMM'ye sunuldu

Bir meslek grubuna daha Yeşil Pasaport ayrıcalığı geliyor
Osimhen'in bonservisini Yusuf Akçiçek ve İsmail Yüksek ödeyecek

Fenerbahçe Osimhen'in bonservisini ödeyecek formülü buldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray taraftarından İbrahim Hacıosmanoğlu'na tepki! Elini sıkmadı

Hacıosmanoğlu'na tepki! Elini dahi sıkmadılar
Şampiyon teknik adam Okan Buruk'tan Fenerbahçe maçı itirafı

Maç biter bitmez Fenerbahçe maçı itirafı
Kamu işçilerinin toplu iş sözleşmesi görüşme tarihi belli oldu

Kamu işçileri için kritik tarih belli oldu
Mal varlığıyla gündeme gelen Bülent Ersoy'dan vasiyet açıklaması

Bülent Ersoy vasiyetini ilk kez açıkladı
Yakalanmasalar vatandaşa yedireceklerdi! 7 ton bozulmuş peynir imha edildi

Yakalanmasalar vatandaşa yedireceklerdi! 7 ton imha edildi
DEM Partili Bakırhan, PKK'nın silah bırakması sonrası boşa düşecek koruculara iş önerdi

PKK'nın silah bırakması sonrası boşa düşecek koruculara iş önerdi
Genç futbolcunun kariyerini bitiren faul

Genç futbolcunun kariyerinin bittiği an
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.