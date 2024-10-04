Üye Girişi
Haberler

Antalya'daki Doyran Göleti Kuraklıkla Mücadele Ediyor

Antalya'daki Doyran Göleti Kuraklıkla Mücadele Ediyor
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da gezginlerin uğrak noktası Doyran Göleti, kuraklık nedeniyle adacıkların oluşması ve toprağın çatlaması ile dikkat çekiyor. Su seviyesinin hızla düştüğü gölet, tarım alanlarının aşırı su kullanımı ve yaz aylarındaki kuraklıkla karşı karşıya kalıyor.

ANTALYA'da güzelliği ile gezginlerin uğrak noktası olan Doyran Göleti'nde kuraklık nedeniyle adacıklar oluştu, toprak çatladı. Göletin 2020 yılında ve yakın zamanda dronla çekilen görüntüsü, kurumayı gözler önüne serdi.

Antalya'da kayak merkezi Saklıkent yolunda yer alan ve güzelliğiyle dikkat çeken Doyran Göleti, 2006 yılında Devlet Su İşleri tarafından inşa edildi. Kızılçamların ve Akdeniz'in doğal bitki örtüsü makilerin arasında yer alan gölet, çevresindeki 1700 hektarlık tarım arazisinin sulanmasında kullanılıyor. Özellikle yaz aylarında gezginlerin ve piknikçilerin uğrak noktası olan gölet, bugünlerde ise can çekişiyor.

Kuraklığın ve su kaynaklarının tarım alanlarında aşırı kullanımı nedeniyle gölette son günlerde su seviyesi yok denecek noktaya geldi. Yaz döneminde yağışların azalması ve gölete su verilmemesiyle nedeniyle kuruma noktasına gelen gölette suların çekildiği noktalarda adacıklar oluştu, büyük bölümünde toprağın çatladığı görüldü. Göletin 2020 yılında ve yakın zamanda dron ile çekilen görüntüsü, kurumayı gözler önüne serdi. Diğer yandan kurumaya yüz tutan gölet, göleti besleyen kaynaklardan birine yapılacak HES projesine gösterilen tepki ile gündeme geldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Antalya Güncel Yaşam Tarım Çevre Doğa

Hamaney'den 4 yıl sonra ilk kez cuma hutbesi: Gerekirse İsrail'i yine vuracağız

Hamaney'den 4 yıl sonra ilk cuma hutbesi! İsrail'e meydan okudu

 Husiler, Kızıldeniz'de İngiliz petrol tankerini bomba yüklü tekneyle vurdu

Silahların bile engelleyemediği bomba yüklü tekne İngiliz tankerini böyle havaya uçurdu

 Tuzla'daki operasyonda polisle şüpheliler arasında çatışma çıktı

İstanbul'da sıcak dakikalar! Çete lideri polisle çatıştı, 1 polis yaralı
Dünyaca ünlü fast food zincirinin Kayseri'deki şubesinde dana eti yerine kanatlı eti kullanmışlar

Dünyaca ünlü hamburger zincirinin Türkiye'deki şubesinde büyük skandal
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hafta sonu hava durumu nasıl olacak? 5-6 Ekim yağmur yağacak mı? İstanbul, Ankara, İzmir il il hava durumu raporu! KPSS ortaöğretim 85 puanla nereye atanırım? KPSS ortaöğretim 70 puanla nereye atanırım? KPSS ortaöğretim 60 puanla nereye atanırım? Diddy Combs kimdir? Diddy olayı nedir? Rojin Kabaiş nerede, bulundu mu? Van Rojin Kabaiş ne zaman kayboldu, son durum ne? Diddy Combs- Justin Bieber olayı nedir? KARADUT 3. BÖLÜM FRAGMAN! Karadut 3. bölüm fragmanı izle! Karadut yeni bölümde neler olacak? KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI AÇIKLANDI: KPSS Ortaöğretim sonucu sorgula! KPSS ortaöğretim 50 puanla nereye atanırım? KPSS SONUÇLARI SORGULAMA 4 EKİM! KPSS ortaöğretim sonuçlarına nereden, nasıl bakılır? (sonuc.osym.gov.tr)
title