Antalya'daki COP31'de yol kapatma önlemi katılımcılara erken ve zorlu mesai yaşattı

Antalya'daki COP31'de yol kapatma önlemi katılımcılara erken ve zorlu mesai yaşattıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Antalya'daki COP31'de liderler zirvesi nedeniyle alınan önlemler, ana yolların 07.30'da kapatılmasıyla katılımcılara erken saatte zorlu mesai yaşattı. 05.00'te otellerinden ayrılan katılımcılar Mavi Bölge girişinde bekledi; kapılar açılınca yüzlerce kişi kontrolünden geçti.
(ANTALYA) - Antalya'da devam eden Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nda (COP31), liderler zirvesi nedeniyle alınan güvenlik ve ulaşım önlemleri, konferans katılımcılarına sabahın erken saatlerinde zorlu bir mesai yaşattı.
Liderler zirvesi kapsamında saat 07.30'da etkinlik alanından geçen ana yolların ulaşıma kapatılacak olması nedeniyle gazeteciler, delegasyon üyeleri ve diğer katılımcılar, henüz gün ağarmadan konferans alanına ulaşmaya çalıştı.
Sabah saat 05.00 sıralarında otellerinden ayrılarak alana gelen katılımcılardan bazıları, Mavi Bölge'ye giriş yapabilmek için dakikalarca bekledi.
Giriş kapılarının önünde yüzlerce kişinin birikmesiyle yoğunluk oluşurken, katılımcılar günün ilk ışıkları henüz belirmeden kapıların açılmasıyla beraber konferans alanına giriş yapmak üzere güvenlik kontrolünden geçti.