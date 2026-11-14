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Antalya'daki COP31'de 15 Kasım Pazar günü Mavi Bölge kapalı olacak

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Antalya'da 196 ülkenin katılımıyla süren COP31'de 15 Kasım Pazar günü Mavi Bölge'nin kapalı olacağı duyuruldu. UNFCCC, o gün konferans alanında toplantı ve akreditasyon işlemi yapılmayacağını, müzakerelerin 16 Kasım Pazartesi yeniden başlayacağını bildirdi.

Cop31'DEN DUYURU: PAZAR GÜNÜ MAVİ BÖLGE KAPALI

Antalya'da 196 ülkenin katılımıyla devam eden Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nda ( Cop31 ), 15 Kasım Pazar günü Mavi Bölge'nin kapalı olacağı duyuruldu. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Sekretaryası (UNFCCC), pazar günü konferans alanında toplantı yapılmayacağını ve akreditasyon işlemlerinin gerçekleştirilmeyeceğini açıkladı. Antalya EXPO alanında 9 Kasım'da başlayan ve 20 Kasım'a kadar sürecek COP31'de, ilk haftanın tamamlanmasıyla birlikte bir günlük ara verilecek. UNFCCC tarafından 14 Kasım saat 17.45'te yapılan duyuruda, 15 Kasım Pazar günü Mavi Bölge'nin kapalı olacağı bildirildi. Bu kapsamda konferansın resmi toplantı ve etkinlikleri düzenlenmeyecek, akreditasyon işlemleri de gerçekleştirilmeyecek.

PAZARTESİ DEVAM

COP31'de müzakereler ve resmi konferans çalışmaları, 16 Kasım Pazartesi günü yeniden başlayacak. Konferansın ikinci haftasında iklim finansmanı, sera gazı emisyonlarının azaltılması, temiz enerji dönüşümü ve Paris Anlaşması hedeflerine yönelik müzakerelerin yoğunlaşması bekleniyor. COP31, 20 Kasım Cuma günü sona erecek.

Haber: Mehmet ÇINAR/ANTALYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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