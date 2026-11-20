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Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı'nda ( Cop31 ) 102'si gönüllü 114 kişilik erişilebilirlik ekibi, akreditasyon sistemine kayıtlı 521 engelli delegeye hizmet veriyor.

Cop31, temel başlıklarından biri olan erişilebilirlik kapsamında hayata geçirdiği uygulamalarla örnek oluşturuyor.

Bu kapsamda, COP31'de, Mavi Bölge ve Yeşil Bölge'nin toplam 1 milyon 100 bin metrekarelik alanının tamamı engelsiz ve erişilebilir olarak planlandı.

Bedensel engelliler için 16'sı akülü 77 tekerlekli sandalye bulunurken, görme engelliler için de kılavuz iz yolları hazırlandı.

Her iki bölgede 102 mor yelekli gönüllü, BM akreditasyon sistemine kayıtlı 521 engelli delegeye hizmet sağlıyor.

Ayrıca, COP31'e katılan Avrupa Parlamentosu'nun bedensel engelli İtalyan Milletvekili Michele Picaro da erişilebilirlik konusunda Türkiye'ye teşekkür etti.

Kaynak: AA