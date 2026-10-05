Antalya'daki 77. IAC'de IAF Uzay Ödülü afet çalışmasına verildi

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77. Uluslararası Uzay Kongresi (IAC) kapsamında Uluslararası Uzay Federasyonu (IAF) tarafından her yıl verilen IAF Ödülleri sahiplerine takdim edildi.

Anadolu Ajansının "Global İletişim Ortağı" olduğu, IAF tarafından düzenlenen 77. IAC, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda, Türkiye Uzay Ajansı (TUA) ile SAHA İstanbul'un ev sahipliğinde Antalya NEST Kongre Merkezi'nde yapılıyor.

Kongrenin resmi açılışı öncesinde ise IAF Ödülleri törenle dağıtıldı.

IAF İcra Direktörü Christian Feichtinger, törende yaptığı konuşmada, IAF'nin en temel görevlerinden birinin küresel ölçekte uzay alanındaki gelişmelere kalıcı katkıda bulunan kişiler, gruplar ve örgütlerin olağanüstü başarılarına dikkati çekmek olduğunu belirtti.

Feichtinger, bu ödüllerin vizyon, kararlılık ve işbirliği bir araya geldiğinde nelerin mümkün olduğunun hatırlatıcısı olduğunu vurgulayarak, IAF adına tüm ödül sahiplerini tebrik etti.

Ödülleri, IAF Başkanı Gabriella Arrigo ve IAF Onur ve Ödüllerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Asanda Ntisana takdim etti.

IAF Uzay Ödülü, "Uluslararası Sözleşme: Uzay ve Büyük Felaketler" çalışmasına

Uzay alanının ilerlemesine olağanüstü katkıda bulunanlara verilen IAF Uzay Ödülü, "Uluslararası Sözleşme: Uzay ve Büyük Felaketler" çalışmasına verildi.

Söz konusu çalışma afetler sırasında yardım kuruluşlarını desteklemek amacıyla uydu verilerinin ve çalışmaların uzmanlarla paylaşılmasını içeriyor. Herhangi bir ülkedeki afetin bildirilmesiyle, alana dair önemli uydu fotoğrafları ve uzman analizleri sağlanıyor.

Ödülü almak üzere gelen temsilciler arasından Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Spor Bakanı ve BAE Uzay Ajansı Başkanı Ahmad Belhoul Al Falasi, bu ödülün tüm üye ajanslara, operasyonel ekiplere ve bunun gerçekleşmesini sağlayan tüm uluslararası ortaklara verildiğini söyledi.

Al Falasi, son 25 yılda 17 uzay ajansıyla afetlerle mücadele eden hükümetlere ve insani örgütlere çok önemli veriler sağlayabildiklerini anlatarak, "Bu gerçekten Dünya'daki hayata uzayın etkisini gösteriyor." dedi.

Neredeyse 150 ülkede binden fazla uygulama gerçekleştirmeyi başardıklarını ve bunu genişletmeyi hedeflediklerini kaydeden Al Falasi, bu ödülün uluslararası işbirliğinin ve uzay teknolojilerinin dünyada insanların hayatını nasıl kurtarabileceğinin önemini gösterdiğine dikkati çekti.

Al Falasi, BAE olarak var olan sayının ötesine geçmek ve bu grubu tüm ortaklarla genişletmek için çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

Uluslararası işbirliği ve akademik başarı ödülleri de sahiplerini buldu

IAF Uluslararası İşbirliği Üstün Başarı Ödülü ise Uzay Vakfı Kıdemli Danışmanı Steve Eisenhart'a takdim edildi. Eisenhart, bu ödülü almaktan büyük bir onur duyduğunu dile getirerek, IAF'ye teşekkür etti.

Uzay Vakfını 25 yıldan fazla bir süre önce uluslararası erişimi genişletmeye yönelik bir strateji geliştirmek için kurduklarını ve bu sürecin parçası olmaktan onur duyduğunu kaydeden Eisenhart, bu yıllar boyunca uluslararası işbirliğini geliştirmek için ellerinden geleni yaptıklarına işaret etti.

Küresel olarak akademik ve bilimsel araştırma başarılarını kapsayan IAF Astra Ödülü'ne ise George Washington Üniversitesi Uzay Politikaları Enstitüsü Direktörü Scott Pace layık görüldü.

Pace, burada bulunmaktan büyük bir onur duyduğunu belirterek, IAF'nin tarihi boyunca çok önemli bir örgüt olduğunu ve uzay çevresinin daha çok ülkenin ve kurumun dahil olmasıyla daha karmaşık hale gelirken öneminin de arttığını vurguladı.

Kaynak: AA