Hadrian Kapısı: 1900 Yıllık Tarih ve Işıkla Buluşan Mimari

Antalya'nın tarihi Kaleiçi bölgesinin simge yapılarından Hadrian Kapısı, yaklaşık 1900 yıllık geçmişi, zengin süslemeleri ve görkemli mimarisiyle kentin tarihine tanıklık ediyor.

Muratpaşa ilçesindeki Kaleiçi'nin girişinde yer alan ve halk arasında "Üçkapılar" olarak adlandırılan Hadrian Kapısı, Antalya'nın bugüne ulaşan en iyi korunmuş tarihi yapıları arasında bulunuyor.

Roma İmparatoru Hadrianus'un milattan sonra 130'da Antalya'yı ziyareti onuruna, kenti çevreleyen surların üzerine anıtsal zafer takı olarak inşa edilen yapı, sütun gövdeleri dışında büyük ölçüde beyaz mermerden oluşuyor.

Üç simetrik kemerden meydana gelen kapının her bir kemeri 4,15 metre genişliğinde ve 6,18 metre yüksekliğinde. Yaklaşık 15 metre yüksekliğindeki kuleleriyle dikkati çeken yapının kapı bölümü ise 8 metre yüksekliğe ulaşıyor.

Zengin kabartma ve oymalarla süslenen kapının tavanındaki kasetli bölümlerde papatyagilleri andıran çiçek desenleri ile meyve ve yaprak motifleri bulunuyor. Bu süslemelerin, antik dönemde Antalya ve çevresinde yetiştirilen ürünleri ve bölgenin bereketini simgelediği değerlendiriliyor.

Antik Çağ ile modern kenti buluşturuyor

Saçak bölümünde aslan başı figürlerinin yer aldığı Hadrian Kapısı'nın iki yanında savunma amacıyla kullanılan kuleler bulunuyor.

Güneydeki kulenin Roma dönemine ait olduğu, kuzeydeki kulenin alt bölümünün Antik Çağ'dan kaldığı, üst bölümünün ise Selçuklu Sultanı I. Alaeddin Keykubad döneminde yapıldığı biliniyor.

Uzun yıllar şehir surlarının arkasında kalan ve bu sayede dış etkenlerden büyük ölçüde korunarak bugüne ulaşan yapı, 1882'de sur kalıntılarının kaldırılmasıyla yeniden ortaya çıkarıldı.

1959'da kapsamlı bir restorasyon geçiren Hadrian Kapısı, bugün kentin tarihi dokusuyla modern yaşamı buluşturan önemli bir geçiş noktası olmayı sürdürüyor.

Yerli ve yabancı turistlerin Antalya'da en çok ziyaret ettiği ve fotoğraf çektirdiği tarihi yapılardan biri olan Hadrian Kapısı, Antalya Valiliğince gerçekleştirilen çalışmayla ışıklandırıldı.

Işıklandırma sayesinde akşam ve gece saatlerinde de farklı bir görünüme kavuşan tarihi yapının mimari detayları daha belirgin hale gelirken, kapı kentin tarihi ve kültürel dokusunu gece saatlerinde de yansıtmaya devam ediyor.

Sur hattının aydınlatılması artırılacak

Antalya Valisi Hulusi Şahin, AA muhabirine, Hadrian Kapısı'nın ışıklandırılma çalışmasının Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü üzerinden Valiliğin yürüttüğü bir proje olduğunu söyledi.

Çalışma bütçesinin Valilik tarafından karşılandığını belirten Şahin, ışıklandırma sürecinin tamamlandığını ifade etti.

Şahin, "Işıklandırma süreci tamamlandı. Şu anda da gördüğüm kadarıyla herkes memnun. Bunu devam ettirmeyi ve o sur hattının aydınlatılmasını artırmayı düşünüyoruz." dedi.

Kaynak: AA