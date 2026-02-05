Haberler

Antalya'da "Zeytinyağı Çalıştayı" düzenlenecek

Güncelleme:
Antalya'da gerçekleşecek olan 'Zeytinyağı Çalıştayı', uzman akademisyenler ve sektör temsilcilerini bir araya getirerek zeytin ve zeytinyağı konularında önemli tartışmalara ev sahipliği yapacak. 11 Şubat'ta yapılacak çalıştay, zeytinyağı üretiminden markalaşmaya kadar çeşitli konuları ele alacak.

Antalya'da düzenlenecek "Zeytinyağı Çalıştayı", alanında uzman akademisyenler ve sektör temsilcilerini bir araya getirecek.

Antalya Ticaret Borsasından (ATB) yapılan açıklamaya göre, 1. Antalya Natürel Sızma Zeytinyağı Kalite Yarışması kapsamındaki çalıştay, 11 Şubat'ta gerçekleştirilecek.

Çalıştayda, farklı illerden gelen uzman akademisyenler ve sektör temsilcileri, zeytin ve zeytinyağına ilişkin üretim, tüketim, ticaret ve markalaşma konularında sunum yapacak.

Program kapsamındaki masa çalışmaları ile üretim ve kalite, sağlık ve fonksiyonel değer, markalaşma ve iletişim, turizm ve gastronomi ile yönetişim ve mevzuat konularında, sorunlar ve çözüm önerileri konuşulacak.

Çalıştay sonunda elde edilen bilimsel ve teknik çıktılar, "Antalya Natürel Sızma Zeytinyağı Yol Haritası 2026–2035" başlığı altında birleştirilecek.

ATB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, zeytinyağında kaliteyi bilimsel temelde ele alarak üretimden markalaşmaya uzanan güçlü bir yol haritası oluşturmayı hedeflediklerini bildirdi.

Çalıştayın Antalya'nın zeytinyağında kalıcı bir değer üretmesi açısından önemli bir adım olduğunu aktaran Çandır, programın geniş katılımla gerçekleşmesini beklediklerini belirtti.

Antalya Tarım ve Orman Müdürü Şakir Fırat Erkal da bölgede üretilen zeytinyağında kaliteyi artırmanın, doğru üretim tekniklerini yaygınlaştırmanın ve sürdürülebilirliği sağlamanın öncelikleri arasında yer aldığını kaydetti.

Çalıştay, zeytinyağında kalite bilincinin artırılmasına katkı sunmayı hedefliyor.

Kaynak: AA / Rabia Sapmaz - Güncel
