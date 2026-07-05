Yürüyüşte ayağı kırılan doğasever, 2 saatte kurtarıldı

ANTALYA'nın Döşemealtı ilçesinde, yürüyüş yaptığı sırada düşerek ayağını kıran ve ormanlık alanda mahsur kalan Mehmet B., AFAD, jandarma ve UMKE ekiplerinin 2 saat süren çalışmasıyla kurtarıldı.

Olay, saat 13.00 sıralarında Döşemealtı ilçesi Ekşili Mahallesi'nde, Kocaçay Şelalesi yakınlarında meydana geldi. Yürüyüş yapmak ve şelaleyi görmek için bölgeye gelen Mehmet B., patika yolda ilerlediği sırada dengesini kaybederek düştü. Düşmenin etkisiyle ayağı kırılan ve hareket edemeyen Mehmet B., cep telefonuyla 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve UMKE ekipleri sevk edildi. Ormanda yürütülen arama çalışmasının ardından Mehmet B.'ye ulaşan ekipler, ilk kontrollerde ayağında kırık olduğunu belirledi. Sedyeye alınan yaralı, engebeli arazide ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çalışmasıyla bulunduğu noktadan çıkarıldı. Ambulansa ulaştırılan Mehmet B., ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Haber- Kamera: Tunahan KIR/ANTALYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı