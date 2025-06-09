Antalya'da Yumurtayla Yüklü Kamyon Devrildi: Sürücü Hayatını Kaybetti
Antalya'nın Akseki ilçesinde bir kamyonun devrilmesi sonucu 60 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti. Kaza sonrası sağlık ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.
Antalya'nın Akseki ilçesinde, yumurta yüklü kamyonun devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.
Osman Öztürk (60) idaresindeki 07 LEG 98 plakalı kamyon, Akseki-Manavgat kara yolu Güçlüköy Mahallesi yakınlarındaki virajdan şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, polis ve Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekipler, yaklaşık üç saat süren çalışma sonucunda kamyonun altında sıkışan sürücüye ulaştı.
Öztürk'ün yaşamını yitirdiği belirlendi.
Kaynak: AA / Vahit Hamdi Öz - Güncel