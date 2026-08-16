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Antalya'da Hissedilen Sıcaklık 42 Derece: Sahile Akın

Antalya'da Hissedilen Sıcaklık 42 Derece: Sahile Akın
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Antalya'da hava sıcaklığı 30 dereceyi aşarken, nemle birlikte hissedilen sıcaklık 42 dereceye ulaştı. Bunalan kent sakinleri ve tatilciler Konyaaltı Sahili'ne akın etti. Denize girenler ve güneşlenenler sıcak saatleri sahilde geçirdi. Meteoroloji öğleden sonra gök gürültülü sağanak beklerken, akşam sıcaklığın 29 dereceye düşmesi tahmin ediliyor.

ANTALYA'da hava sıcaklığı 30 dereceyi aştı, serinlemek isteyenler Konyaaltı Sahili'ne akın etti. Nemle birlikte hissedilen sıcaklığın 42 dereceye ulaştığı kentte, tatilciler güneşlenip, sahilde vakit geçirdi.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü verilerine göre; kentte hava sıcaklığı 34 derece ölçülürken; nem oranının yüzde 70'i aşması ile hissedilen sıcaklık 42 dereceye ulaştı. Sıcak havadan bunalan kent sakinleri ve tatilciler, Konyaaltı Sahili'ne geldi. Vatandaşlar serinlemek için 32,9 derece ölçülen denize girerken, bazıları sahilde güneşlenmeyi tercih etti. Kumsalda yürüyen ve gölgelik alanlarda dinlenenler de sıcak havanın etkili olduğu saatleri sahilde geçirdi. Güneşli havanın hakim olduğu Antalya'da öğleden sonra gök gürültülü sağanak beklenirken, akşam saatlerinde hava sıcaklığının 29 dereceye düşeceği tahmin ediliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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