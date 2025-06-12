Antalya'da Suriyeli bir kişi müstakil evinin bahçesinde yorgun mermiyle vurularak öldürüldü

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Kepez ilçesinde, evinin bahçesinde oturan Suriye uyruklu Abdurrahman Omar'a yorgun mermi isabet etti. Yaralanan Omar hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

ANTALYA'nın Kepez ilçesinde, müstakil evinin bahçesinde oturan Suriye uyruklu Abdurrahman Omar'a, yorgun mermi isabet etti. Göğsünden yaralanan Omar, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, dün saat 20.00 sıralarında Kepez ilçesi Varsak Menderes Mahallesi 6932 sokakta bulunan 2 katlı müstakil evin bahçesinde meydana geldi. Suriyeli Abdurrahman Omar, evinin bahçesinde bulunduğu sırada göğsüne isabet eden bir mermiyle ağır yaralandı. Yakınlarının yardımıyla özel araçla Kepez Devlet Hastanesi'ne götürülen Omar, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

YORGUN MERMİ OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Yapılan incelemede Omar'a isabet eden kurşunun, yakın çevrede havaya açılan ateş sonucu düşen yorgun mermi olduğu belirlendi. Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Evin bahçesi ve çevresinde olay yeri inceleme ekipleri çalışma yaptı.

Polis ekipleri, aynı mahallede 6966 Sokak üzerinde bulunan bir müstakil evin bahçesinde havaya ateş açıldığını tespit etti. Olayla ilgili Y.Y., M.A.Y. ve H.A. gözaltına alındı. Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis ekipleri, silahın ateşlendiği alanda delil topladı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Haber - Kamera: Tunahan KIR/ANTALYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Survivor'da yarı finalistler belli oldu! Nagihan Karadere gönlündeki şampiyonu açıkladı

Survivor'da yarı finalistler belli oldu! Gönlündeki şampiyonu açıkladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'ın yeni transferi Leroy Sane İstanbul'da! İşte ilk sözleri

Galatasaray'ın yeni transferi Sane İstanbul'da! İşte ilk sözleri
Türkiye Cumhuriyeti rekoru kırıldı! İşte 48 KAAN'ın satış rakamı

Cumhuriyet rekoru kırıldı! İşte 48 KAAN'ın satış bedeli
Sapanca Gölü'ne düşen uçağın enkazı 53 yıl sonra yeniden görüntülendi

Sapanca Gölü'ne düşmüştü! 53 yıl sonra yeniden görüntülendi
Buğday ekti, büyüyünce bu hale geldi

Buğday ekti, büyüyünce bu hale geldi
Burcu Özberk, Bali'deki kira fiyatlarının Türkler yüzünden yükseldiğini iddia etti

Fiyat artışlarına tepki gösterdi, Türkleri suçladı: Biri de akrabam
Los Angeles Belediye Başkanı: Korkunun silah olarak kullanılmasına izin vermeyeceğiz

Belediye başkanından birlik mesajı: Korkuya teslim olmayacağız
İzmir Büyükşehir Belediyesi, 900 çalışanı işten çıkaracak

İzmir'de yeni kriz! Yüzlerce çalışanın işine son verilecek
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.