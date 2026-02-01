Haberler

Antalya'da Yolcu Otobüsü Devrildi: 8 Ölü, 26 Yaralı

Antalya'da Yolcu Otobüsü Devrildi: 8 Ölü, 26 Yaralı
Güncelleme:
Döşemealtı ilçesi yakınlarında virajda bariyerlere çarparak devrilen yolcu otobüsünde 8 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı. Olay yerine intikal eden kurtarma ekipleri, yaralılara müdahale etti.

ANTALYA'nın Döşemealtı ilçesi yakınlarında yolcu otobüsü virajda bariyerlere çarpıp, devrildi. Kazada, 8 kişi öldü, 26 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 10.30 sıralarında Döşemealtı ilçesi yakınlarındaki Antalya Kuzey Çevre Yolu'nda meydana geldi. Tekirdağ'dan Antalya'ya gelen Buzlu Turizm'e ait 26 ABG 022 plakalı yolcu otobüsü, girdiği virajda bariyerlere çarparak, devrildi. İhbar üzerine kaza yerine ekipler sevk edildi. Ekipler, araç dışına savrulan bazı yolculara müdahale etti. Araçta sıkışan yolcular ise AFAD ve itfaiye kurtarma ekipleri tarafından çıkarıldı. Kazada 8 kişi hayatını kaybederken, 26 kişi de yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Antalya Valisi Hulusi Şahin ile İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Ahmet Kavukcu da kaza yerine gelerek, kurtarma çalışmalarını izledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
