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Antalya'da Yol Vermeme Tartışması: Motosiklet Sürücüsünün Motoru Çalındı

Antalya'da Yol Vermeme Tartışması: Motosiklet Sürücüsünün Motoru Çalındı

Güncel Haberler

Antalya'da yol verme yüzünden tartışan motosiklet sürücüsü ile otomobil sürücüsü arasında yaşanan kavgada, kimliği belirsiz bir kişi motosikleti çalarak kaçtı. Olay güvenlik kamerasına yansıdı.

ANTALYA'da kimliği belirsiz bir kişi, yol verme yüzünden otomobil sürücüsü ile tartışan motosiklet sürücüsünün motorunu çaldı. Tarafları çevre esnafı ayırmaya çalışırken, yerdeki motosikleti çalan kişinin binerek kaçması, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Hırsızlık olayı, Etiler Mahallesi, Şair Adem Dede Caddesi üzerinde öğle saatlerinde yaşandı. Motosiklet sürücüsü ile otomobil sürücüsü yol verme yüzünden tartışmaya başladı. Otomobilinden inen sürücü, diğer sürücünün üzerine yürüyüp yumruk atınca motor devrildi. Taraflar birbirine tekme tokat saldırdı. Bu sırada yol kenarında sürücülerin kavgasını elleri cebinde izleyen kimliği belirsiz kişi, itiş kakışın büyümesiyle motosikleti yerden kaldırıp, binerek kaçtı. Esnaf, iki kişiye güçlükle ayırırken, motosikletinin çalındığını anlayan sürücü bu kez hırsızlık şoku yaşadı.Motosikleti çalan kişinin kavgayı izlemesi, motoru yerden kaldırıp binerek uzaklaşması bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet İstek - Güncel

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