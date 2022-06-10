Antalya'da yol kontrolünde ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu ele geçirildi - Haberler

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Antalya'da yol kontrolünde ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu ele geçirildi

AA - Yunus Uğur - Güncel
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Antalya'da yol kontrolünde ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu ele geçirildi

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yapılan yol kontrolünde üstlerinden ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yapılan yol kontrolünde üstlerinden ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Gazipaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Güneyköyü yol kontrol noktasında A.Ü'nün kullandığı aracı durdurdu.

Aramada, sürücünün üstünden ruhsatsız tabanca ile şarjör içerisinde 7 fişek, araçtaki yolcu M.Ş'nin üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheliler gözaltına alındı.

AA / Yunus Uğur - Güncel

Gazipaşa Antalya Güncel Haberler

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