Antalya'da yol kontrolünde ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu ele geçirildi - Haberler

Antalya'da yol kontrolünde ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu ele geçirildi
AA - Yunus Uğur - Güncel
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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yapılan yol kontrolünde üstlerinden ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheli gözaltına alındı.
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yapılan yol kontrolünde üstlerinden ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheli gözaltına alındı.
Gazipaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Güneyköyü yol kontrol noktasında A.Ü'nün kullandığı aracı durdurdu.
Aramada, sürücünün üstünden ruhsatsız tabanca ile şarjör içerisinde 7 fişek, araçtaki yolcu M.Ş'nin üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Olayla ilgili şüpheliler gözaltına alındı.
AA / Yunus Uğur - Güncel