Her Yaşta Sanat Çalıştayı Düzenlendi

Güncelleme:
Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ev sahipliğinde Yaşlılar Haftası etkinlikleri kapsamında "Her Yaşta Sanat Çalıştayı" gerçekleştirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Kültür Sanat Araştırma ve Uygulama Merkezi ile Yaşlılık Çalışmaları Araştırma Merkezi işbirliğiyle düzenlen etkinlik, 60+ Tazelenme Üniversitesi öğrencileriyle farklı yaş gruplarını bir araya getirdi.

Etkinlikte hat, tezhip, minyatür, ebru ve çini gibi geleneksel Türk sanatları, katılımcılara uygulamalı tanıtıldı.

Selçuklu'dan Osmanlı'ya uzanan kültürel mirasın deneyimlendiği çalıştayda, katılımcılar hem öğrenme hem de üretme fırsatı buldu. Keçe ve dokuma çalışmaları da nostaljik anların yaşanmasını sağladı.

Çalıştayın koordinatörlüğünü yürüten Prof. Dr. Mehmet Ali Eroğlu, sanatın evrensel bir değer olduğunu ve her yaştan bireyin sanatla buluşmasının önemli olduğunu belirtti.

İleri yaş grubundaki bireylerin aktif ve üretken bir yaşam sürmelerini desteklemeyi amaçladıklarını anlatan Eroğlu, "Yaşlılar bizim kıymetli büyüklerimizdir. Onların hayatın içinde aktif şekilde yer almalarını sağlamak amacıyla 'Her Yaşta Sanat' sloganı ve 'Gelenekselimiz Geleceğimizdir' ilkesiyle etkinlik düzenliyoruz." ifadesini kullandı.

Etkinliğe, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Aydan Ünal, Yaşlılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Gülüşan Özgün Başıbüyük ile fakülte yönetimi ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Kaynak: AA / Rabia Sapmaz
