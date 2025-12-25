Haberler

Antalya'da kaçak avcılara 973 bin lira ceza

Güncelleme:
Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde yasa dışı avcılık yaptığı tespit edilen 2 kişiye toplam 973 bin 238 TL para cezası uygulandı. Ekipler tarafından yapılan arazi taramasında bir yaban keçisi ele geçirildi.

ANTALYA'nın Gündoğmuş ilçesinde yasa dışı avcılık yaptığı belirlenen 2 kişiye toplam 973 bin 238 TL para cezası uygulandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, " Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde yasa dışı avcılık yapıldığı yönünde gelen ihbarı değerlendiren ekiplerimiz, hızlı bir şekilde ihbara konu alana intikal etti. Alanda yapılan arazi taramasında vurulmuş 1 yaban keçisi ile birlikte 2 şahıs yakalandı. Şahıslara ilgili mevzuat kapsamında 973 bin 238 TL idari para cezası ve tazminat uygulanırken, olayda kullanıldığı tespit edilen 1 adet yivli tüfeğe el konuldu" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com

