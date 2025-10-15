Antalya'da Yangından Mahsur Kalan 5 Çocuk Kurtarıldı

Antalya'nın Serik ilçesinde bir evde çıkan yangında, bitişik apartmanda mahsur kalan Suriye uyruklu 5 çocuk itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Merkez Mahallesi Namık Kemal Caddesi'nde Suriye uyruklu vatandaşların oturduğu 5 katlı apartmanın en üst katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevleri fark eden apartman sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Söndürme çalışmaları sırasında yan taraftaki apartmanın aynı katındaki dairede 5 çocuğun yalnız olduğunu gören ekipler, çocukları balkona yönlendirerek, güvenli bir şekilde aşağıya indirdi.

Sağlık kontrolü sonrası durumlarının iyi olduğu anlaşılan çocuklar, ailelerine teslim edildi.

Öte yandan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın evde hasara yol açtı.

Çocukları kurtaran itfaiye eri İbrahim Timur, gazetecilere, balkonda söndürme çalışması yaparken dumanların yan binaya ilerlediğini ve yan dairede de çocukların korktuğunu gördüklerini söyledi.

Çocukları önce balkona çıkmaları konusunda yönlendirdiğini belirten Timur, "Eve güvenli bölgeden girerek çocukları aldık. Çok şükür onları sağlıklı bir şekilde aşağıya indirdik, ailelerine teslim ettik. Çok korkmuşlardı." dedi.